Capitão da Juventus, Buffon ergueu pela sexta vez a taça de campeão da Copa da Itália na decisão contra a Atalanta, no domingo AFP

Publicado 21/05/2021 18:43

Turim - A despedida da Juventus ao fim da temporada não garante a aposentadoria do veterano Gianluigi Buffon. De acordo o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o Monza, clube de propriedade do ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berluscioni, é apontado como o possível destino do goleiro, de 43 anos.

Após garantir o acesso para a Série A do Campeonato Italiano, o clube sonha com a contratação de peso. Apesar da idade avançada, Buffon é um ídolo nacional e será incontestável entre os torcedores do clube. Buffon fez sua 685ª e última partida pela Juventus na decisão da Copa da Itália contra a Atalanta, no domingo. O goleiro avalia os próximos passos, mas indica que estenderá a carreira.

"Estou analisando as propostas que recebi. Se eu encontrar uma mais maluca do que eu com um projeto interessante, vou segui-la", disse o goleiro campeão do Mundo na Copa de 2006, na Alemanha.

O Monza, no entanto, não é o único clube que sonha com a contratação de Buffon. O diário 'Tuttosport' revelou que o Parma, clube que revelou o goleiro, está no páreo. Lanterna da última edição do Campeonato Italiano, o clube foi rebaixado e aposta na repatriação do ídolo, 26 anos depois, para voltar à elite.