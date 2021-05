Hortência Thiago Duran

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:43

Rio - Faltando pouco mais de dois meses para a pira olímpica ser acesa, é chegada a hora de dar boas-vindas a quem já viveu a adrenalina de disputar as Olimpíadas e agora vai emprestar um pouco da sua experiência para analisar as competições. Ídolos olímpicos que brilharam representando o Brasil agora enriquecem as transmissões do SporTV e da TV Globo na cobertura de Tóquio 2020.



Do vôlei, esporte que levou mais vezes o Brasil ao lugar mais alto do pódio, em oito oportunidades, chegam três bicampeões olímpicos. O ex-líbero Serginho, considerado o melhor jogador de todos os tempos na posição, dono de quatro medalhas olímpicas, duas delas de ouro – em Atenas-2004 e Rio-2016 – e único jogador da história a estar presente em quatro finais de forma consecutiva. Além dele, as centrais Fabiana e Thaísa, medalhistas de ouro nas edições de Pequim-2008 e Londres-2012, juntam-se ao time de comentaristas já formado por Fabi, Nalbert, Carlão, Tande e Marco Freitas. Para o vôlei de praia, o reforço é a mato-grossense Talita, dona de diversos títulos mundiais, três participações olímpicas e eleita a “Rainha da Praia” por três vezes. Outra novidade ligada ao mundo do vôlei é o técnico Bernardinho, que vai apresentar, ao lado de Marcelo Barreto, no SporTV, o programa “Ohayo Tóquio”, que significa bom dia em japonês e vai abrir diariamente as transmissões do canal.



Ainda nas quadras, no basquete duas mulheres que já deram muitas alegrias ao país voltam a trabalhar juntas 25 anos depois de ajudarem o time feminino a conquistar a medalha de prata em Atlanta-1996. Dona também de um bronze olímpico quatro anos mais tarde, em Sidney, Janeth Arcain reencontra, agora como comentarista, a Rainha Hortência. As duas fazem parte do Hall da Fama do basquete e estavam também na seleção brasileira campeã mundial em 1994. Outro reforço nas análises da modalidade é o do ex-jogador Gustavo de Conti, atualmente técnico do Flamengo, que se junta ao comentarista Marcelinho Machado.



Medalha de prata nos Jogos Rio-2016 e bicampeão mundial no solo, Diego Hypólito vai participar das transmissões de ginástica artística ao lado de Daiane dos Santos. Nos tatames, o reforço é Tiago Camilo, dono de duas medalhas olímpicas – prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008 – e um título mundial, conquistado no Rio de Janeiro, em 2007. Ele estará nas transmissões de judô, ao lado dos também medalhistas olímpicos Flávio Canto e Leandro Guilheiro. Ainda nas lutas, Robson Conceição, dono da primeira medalha de ouro da história do boxe brasileiro, comentará as competições ao lado de Acelino “Popó” Freitas e Daniel Fucs.



Para as transmissões de natação, foram convocados o maior medalhista pan-americano da história, Thiago Pereira, dono também da medalha de prata nos 400m medley nos Jogos de Londres-2012, e Joanna Maranhão, que até hoje possui diversos recordes sul-americanos e tem a melhor colocação de uma brasileira em finais olímpicas, o quinto lugar nos 400m medley em Atenas-2004. Nas transmissões, eles se juntam a Gustavo Borges, um dos principais nomes da natação mundial, com quatro medalhas olímpicas e o nome cravado na história do esporte com sua nomeação para o Hall da Fama Internacional da Natação.

Surfe e skate estão entre os esportes que passam a fazer parte do programa olímpico nesta edição dos Jogos. Para comentar as modalidades estreantes e com grandes chances de medalhas para o Brasil, o SporTV convidou Miguel Pupo, integrante da elite do surfe mundial, e o experiente Alejo Muniz. No skate, os comentários serão de uma das lendas do esporte, o multicampeão Bob Burnquist, maior medalhista da história dos X-Games. Campeã mundial, pan-americana e dona dos recordes brasileiro e sul-americano no salto com vara, Fabiana Murer participará as transmissões de atletismo desta edição dos Jogos, junto com os ex-velocistas Claudinei Quirino e Edson Luciano, integrantes do revezamento 4x100m que garantiu ao Brasil a medalha de prata nos Jogos de Sydney-2000.

Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam no dia 23 de julho, estes ídolos do esporte brasileiro estarão na cobertura do SporTV, que terá quatro canais com programação especial e mais de 45 sinais de competições ao vivo; e também da TV Globo. No digital, os assinantes do pacote Globoplay + canais ao vivo terão à disposição toda a cobertura do SporTV e da TV Globo, para assistir onde e quando quiserem. Já o ge.globo vai trazer cada detalhe do evento, com notícias, quadro de medalhas, estatísticas e vídeos curtos com os melhores momentos de cada dia olímpico.