Recife - No dia seguinte à perda do título do Campeonato Pernambucano para o Náutico, na decisão de pênaltis, o Sport já iniciou o planejamento para o Campeonato Brasileiro com a chegada de André 'Balada'. Será a terceira passagem do atacante revelado pelo Santos na Ilha do Retiro. Logo ao desembarcar no Recife, ele ganhou a camisa do Sport, mas a apresentação oficial será apenas nesta terça. O contrato tem validade até maio de 2022.

"Gostei da camisa, vestiu bem, como sempre. Muito contente em poder voltar para cá, poder rever essa cidade, voltar para esse clube. Acho que agora é só trabalhar para poder estar em forma e jogar o quanto antes. Estou de volta, muito feliz. Uma pena não poder encontrar a torcida no estádio por conta da pandemia. Acho que a gente vai fazer um campeonato muito bom e a gente vai ser feliz novamente", disse André.

Experiente, o atacante, de 30 anos, coleciona passagens por grandes clubes como Atlético-MG, Grêmio e Vasco e, em Pernambuco, acredita que pode recuperar o melhor de seu futebol após defender o Gaziantep, da Turquia, na última temporada.



Regularizado desde a semana passada, o atacante se apresenta no CT leonino nesta terça-feira e alimenta a expectativa do torcedor pela estreia no domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Brasileiro.