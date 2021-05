Volante do Liverpool, Wijnaldum comemora como Gabigol em clássico com o Everton Divulgação/Liverpool FC

Por Lance

Publicado 25/05/2021 13:00

Rio - Wijnaldum, meio-campista do Liverpool, está próximo de assinar um acordo com o Barcelona até 2024, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar das especulações sobre o interesse do Bayern de Munique, o atleta quer vestir a camisa blaugrana.

Publicidade

Além disso, na manhã desta terça-feira, o empresário do jogador, Jan Kabalt, foi fotografado deixando as instalações do Camp Nou. O holandês está disposto a diminuir seu salário para atuar na Catalunha e faltam detalhes para o anúncio da contratação ser feita.



No último domingo, Wijnaldum participou de sua última partida com o Liverpool na temporada e recebeu homenagem do técnico Jurgen Klopp. Segundo o alemão, o meia foi essencial para a construção da atual equipe de Anfield.



O nome do veterano de 30 anos era especulado desde a chegada de Ronald Koeman ao banco do Barça por conta da boa relação entre os dois desde os tempos de seleção holandesa. No entanto, a continuidade do treinador é dúvida, enquanto a chegada do camisa cinco parece cada vez mais próxima.