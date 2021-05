Contratado em 2012, o apoiador croata é um dos grandes ídolos da vitoriosa geração que conquistou quatro Ligas do Campeões Real Madrid/Divulgação

Publicado 25/05/2021 16:57

Madri - O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Luka Modric até junho de 2022. Ao lado do presidente Florentino Pérez, o apoiador croata, de 35 anos, não escondeu a alegria pela permanência no clube espanhol. Eleito o melhor jogador do mundo em 2018, Modric completará dez anos de Real Madrid ao fim do vínculo.

"Feliz e orgulhoso de seguir vestindo a camisa do melhor time do mundo", postou Modric, em sua conta no Twitter, após a assinatura do vínculo.



Contratado a pedido de José Mourinho, o croata, então principal nome do Tottenham, desembarcou na capital espanhola em 2012. De lá para cá, colecionou títulos, com destaque quatro Ligas dos Campeões ao lado de outros ícones como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo e Benzema.

Finalista na Copa do Mundo de 2018, Modric quebrou o ciclo de premiação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na conquista da Bola de Ouro.