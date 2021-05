Alisson Farias retorna ao CRB Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 17:22

Pedido pelo técnico Marcelo Chamusca, Alisson Farias não virá para o Botafogo. O meia-atacante foi anunciado pelo CRB, outro clube que disputará a Série B e onde jogou em 2019. Ele foi emprestado pelo Vitória até o fim da temporada.



A busca do Glorioso por jogadores para um dos setores mais carentes do time continua. Alisson Farias foi indicado por Chamusca, mas a oferta de empréstimo feita pelo Botafogo não agradou o Vitória, que preferiu a do CRB.



Para o acerto, o clube baiano e o jogador de 25 anos acertaram a renovação de contrato até o fim de 2022.