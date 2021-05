Ídolo no futebol italiano, Gattuso assume a Fiorentina apenas 48 horas após a demissão do Napoli Fiorentina/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:43

Florença - 'Rino' Gattuso é o novo técnico da Fiorentina. Apenas 48 horas após a demissão pelo Napoli, via Twitter, ele foi anunciado nesta terça-feira pelo presidente do clube, Rocco Commisso como o substituto de Giuseppe Iachini. Gattuso assume a equipe no dia 1º de julho.

"Estou convicto de que Gattuso nos ajudará no nosso crescimento e que a sua história profissional e humana representam para o clube uma importante garantia de determinação, competência e vontade de vencer", disse Commisso.

Publicidade

A Fiorentina será o sétimo clube da carreira do ex-volante, ídolo do Milan e da seleção italiana, após os trabalhos à frente de Sion, da Suíça, OFI, da Grécia, além de Palermo, Pisa, Milan e Napoli, na Itália. No comando do clube napolitano, ele terminou o Campeonato Italiano em quinto lugar, mas foi demitido por não ter garantido a vaga na Liga dos Campeões. Já a Fiorentina, 13ª colocada, lutou contra o rebaixamento em parte da competição.