Leandro Santos - Divulgação

Leandro SantosDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:18

Rio - O goleiro Leandro Santos, de 36 anos, que atualmente defende o Treze-PB, foi internado na noite da última terça-feira no Hospital Pedro I, em Campina Grande, com Covid-19. Exames mostraram que o jogador está com 50% dos pulmões comprometidos.

Segundo o hospital, Leandro passou bem a noite e "evoluiu positivamente". No entanto, o tratamento do goleiro será intensificado e ele ainda não tem previsão de alta.

Leandro é uma das vítimas de um surto de Covid-19 que atingiu a equipe de Treze. Além do goleiro, outros 12 jogadores tiveram diagnóstico positivo para a doença nos últimos dias. O clube joga pela Série D no próximo sábado, contra o Atlético-AC.