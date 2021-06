Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Gol de Neymar - Daniel Castelo Branco

Publicado 18/06/2021 14:43

Rio - Thiago Silva foi capitão da seleção brasileira, na vitória por 4 a 0 contra o Peru, pela Copa América. Em entrevista após o jogo, o defensor do Chelsea revelou que jogadores da seleção peruana estavam provocando Neymar, destaque do jogo na segunda etapa.

O zagueiro, que fez seu primeiro jogo com a Seleção após lesão, defendeu o camisa 10 da Amarelinha e mandou recado para os jogadores do Peru. Segundo o capitão, os adversários 'zombaram' de Neymar no momento em que um pênalti sobre ele estava sendo checado, aos 14 minutos do segundo tempo, mas que foi anulado após revisão do VAR.

"Depois que saiu o pênalti, o banco deles gritou muito: "Ele cai sempre, ele cai sempre". Eu, quando jogo contra o Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, não cutuco com vara curta. Fica quieto, deixa as coisas acontecerem, porque, quanto mais cutuca, pior é", disse o defensor.



Durante a entrevista, Thiago Silva também comentou sobre a marca histórica de 68 gols marcados por Neymar vestindo a camisa do Brasil. Agora o atacante está a nove gol de Pelé e igualar a artilharia na história da seleção brasileira.

Acredito que a gente tenha aproveitado as oportunidades. O fato de você se manter zerado atrás dá uma tranquilidade para os atacantes, como é com o Ney, que vem se aproximando cada vez mais do Pelé (no ranking de artilheiros da Seleção). Acredito que seja um grande orgulho para todos nós estarmos participando deste momento. Ele está feliz e, quando ele está feliz, as coisas ficam mais fáceis”, disse Thiago Silva.