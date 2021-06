Joachim Loew admite a pressão no confronto com Portugal após a derrota para a França na estreia da Eurocopa - AFP

Joachim Loew admite a pressão no confronto com Portugal após a derrota para a França na estreia da EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:47

Munique - A Eurocopa será última competição que Joachim Löw comandará a Alemanha. Após a estreia com derrota para a França, por 1 a 0, o treinador campeão do mundo na Copa de 2014, no Brasil, encara o confronto com Portugal, neste sábado, às 13h, em Munique, como uma decisão para evitar uma despedida antecipada. Escaldado, destacou o papel de Cristiano Ronaldo, que, com os dois gols marcados na vitória sobre a Hungria, se tornou o maior artilheiro da história da Euro, com 11.

"Ronaldo faz muito mais do que livrar-se das garrafas de refrigerante. Tem outras qualidades. Joga maravilhosamente pela esquerda e direita. É forte no jogo aéreo, faz gols maravilhosos", disse Löw, em alusão ao gesto do craque português de afastar as garrafas da bebida durante a coletiva de imprensa.

Dominado pela França em boa parte do jogo, a renovada Alemanha teve dificuldade para reagir ofensivamente. O técnico alemão, no entanto, não indicou possíveis mudanças na escalação, mas cobrou uma nova atitude contra Portugal.

"Todos sabem que temos que melhorar. Contra a França, defendemos bem. Mas não é um segredo que temos que treinar na finalização. Trabalhamos nisso, precisamos marcar mais gols. Todos estamos otimistas, mas sabemos que aumenta a pressão depois de uma derrota. Treinamos muito bem. Estamos muito focados e queremos resultado positivo", destacou, que tem um histórico positivo contra Portugal.

"O que interessa é amanhã (sábado), nos 90 minutos. Só podemos concentrar nisso. 2008, 2012, 2016, Ronaldo sempre foi um jogador que analisava o jogo todo. Quando o ataque era só ele. Portugal agora tem um plantel mais qualificado, com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Diogo Jota. Há outros jogadores. Eles estão tão envolvidos quanto Ronaldo", avaliou o treinador alemão.



Portugal e Alemanha se enfrentam neste sábado, às 13h, em Munique, pela segunda rodada do Grupo F. Os portugueses lideram a chave, com três pontos, mesma pontuação da França, que encara a Hungria em Budapeste, às 10h. As duas partidas têm transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real no ge.