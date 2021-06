Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Gol de Neymar - Daniel Castelo Branco

Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Gol de NeymarDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:58

Rio - Após a vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru, pela Copa América, o meia-atacante Neymar postou uma foto em sua rede social ironizando o gramado do Nilton Santos.

Neymar comemora um dos gols sobre o Peru Reprodução: Instagram

Publicidade

"Comemorando após marcar um gol no 'belo' gramado do Engenhão. Por favor, arruma o campo".

Outro jogador fez duras críticas ao gramado do Engenhão. Trata-se de Lionel Messi, em entrevista após a estreia da Argentina, na Copa América, no empate com o Chile por 1 a 1, depois de ter feito um gol de falta.

Publicidade

"A verdade é que o gramado (do Nilton Santos) não ajudou muito, mas nos faltou ter controle de bola, jogar mais rápido, coisa que eles (Chile) fizeram quando empataram".

Na próxima quarta-feira (23), o Brasil enfrenta a Colômbia, às 21h, no Nilton Santos. A seleção brasileira é líder isolada no grupo A da Copa América.