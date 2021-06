Ibañez - AFP

Rio - Vivendo grande fase com a camisa da Roma-ITA, o zagueiro Ibañez, ex-Fluminense, pode mudar de clube em breve. De acordo com o jornal "As", o defensor brasileiro está na mira do Real Madrid para a próxima temporada.

O nome de Ibañez, de 22 anos, agrada ao time espanhol principalmente pela pouca idada. Além disso, a expectativa é que ele cresça ao lado de nomes consolidados, como Alaba e o também brasileiro Éder Militão. A boa relação dos espanhóis com a Roma pode pesar favoravelmente na negociação.



Ibañez foi eleito o melhor zagueiro da última edição do Campeonato Italiano. O defensor está avaliado em em 25 milhões de euros, o que daria mais de R$150 milhões.