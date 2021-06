Felipe Melo não poupou críticas ao comportamento de Lucas Lima fora das quatro linhas em meio à pandemia do novo coronavírus - César Greco/Palmeiras

Felipe Melo não poupou críticas ao comportamento de Lucas Lima fora das quatro linhas em meio à pandemia do novo coronavírusCésar Greco/Palmeiras

Publicado 22/06/2021 15:11

São Paulo - Sem meias palavras, Felipe Melo, em entrevista ao 'TNT Sports', classificou como um deslize 'grotesco' o flagra Lucas Lima e Patrick de Paula em supostas festas clandestinas em meio à pandemia do novo coronavírus. O episódio foi denunciado pelo torcedores, que, nos posts que viralizaram nas redes sociais, registraram a própria truculência e cobrança em tom de ameaça aos dois jogadores do Palmeiras.

"É bem complicado, difícil pelo momento, pelo que aconteceu recente no clube, a perda de três vidas. Para gente, passa um, dois, dez dias, fica a saudade, mas e a família? A dor da perda é difícil. Lucas Lima e Patrick erraram, foram multados. É bem complicado eu colocá-los na parede e fuzilar. Não pode voltar atrás, é entender que não pode repetir, erro grotesco que não pode se repetir. Nós tivemos reunião, vamos cobrar como líderes. Direção e presidente estão cobrando", disse Felipe Melo.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que membros de organizadas do Palmeiras 'expulsam' e 'escoltam', com truculência, Lucas Lima e Patrick de Paulo da suposta balada até seus respectivos veículos. Patrick precisou da proteção de seguranças do estabelecimento que se encontrava para chegar até ao estacionamento. O volante publicou um vídeo nesta terça-feira e deixou claro o repúdio pelo hostil tratamento recebido. Em sua defesa, alegou que não estava numa festa, mas em um restaurante, acompanhado da namorada e de amigos. Felipe Melo pede uma segunda chance aos dois jogadores.

"São meus companheiros, atletas que jogam comigo, jamais vou deixar para trás um atleta. Eles têm que ser criticados, têm que entender que erraram, mas não vou deixar (os dois) para trás. Se tiver que puxar a orelha, dar dura, o que está acontecendo, mas para fora estamos fechados. Somos um grupo, quando ganha, ganha todo mundo, quando se perde, perde todo mundo. Temos que abraçar esse erro e fazer entender que esse erro não pode se repetir de forma alguma. Vidas estão sendo ceifadas pelo vírus. Tenho 4 filhos, um asmático, tenho pai, mãe, avó. Eu jamais me perdoaria se eu trouxesse o vírus", finalizou.