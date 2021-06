Neymar é encoberto pela neblina que 'invadiu' o último ensaio da Seleção na Granja Comary antes do duelo contra a Colômbia - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:36

Teresópolis - A intensa neblina que cobriu o gramado da Granja Comary nesta terça-feira favoreceu o clima de mistério para o próximo compromisso do Brasil na Copa América. Tite indicou mudanças, mas não antecipou a equipe que enfrentará a Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos. Com 100%, a Seleção lidera o Grupo B, com seis pontos, sete gols marcados e nenhum sofrido.

"Nós seguimos nossa mesma forma, estabelecida como ideia na competição. Vamos ter algumas mudanças, mas, teoricamente, não vão modificar engrenagem da equipe. É o que a gente sempre busca", despistou Tite.

Ao completar cinco anos no comando da seleção brasileira, o treinador não escondeu o orgulho pela expressiva marca no projeto que a Copa do Mundo como 'obsessão'. O que não é possível parabenizar é a condição do gramado no Nilton Santos, que, após críticas de Messi e Neymar, ganhou o coro do treinador.



"O estado do gramado não é bom. Juninho (coordenador da Seleção) está, a toda hora, em contato com as pessoas responsáveis para que tenha uma melhor condição, porque isso dá saúde aos atletas. Está um ex-atleta aqui que com 27 anos teve que parar com 5 operações de joelho", avaliou Tite.