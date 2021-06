Mané foi recebido pelo presidente de Senegal, Macky Sall - Divulgação/Presidência de Senegal

Mané foi recebido pelo presidente de Senegal, Macky SallDivulgação/Presidência de Senegal

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:26

Sadio Mané, do Liverpool, continua fazendo boas ações em seu país natal, o Senegal. O atacante desta vez doou 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) para a construção de um hospital em Bambaly, uma pequena aldeia na província de Sédhiou.

Devido à doação, Mané foi recebido pelo presidente de Senegal, Macky Sall, que prometeu dar o suporte e fornecer os médicos e os equipamentos.



Publicidade

A 400 km da capital Dakar, Bambaly é a cidade onde Mané cresceu e que há algum tempo já pensava em contribuir com o hospital. Essa não é a primeira vez que o atacante do Liverpool contribuiu com a região. Ele já doou 300 mil euros para a construção de uma escola, em 2019.