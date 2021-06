Rogério Caboclo entrou na mira do Ministério Público do Trabalho do Rio após denúncias de assédio moral e sexual contra uma funcionária da CBF - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/06/2021 19:04

Rio - Antes de ser afastado da presidência, em 4 de junho, o dirigente Rogério Caboclo comprou um jato, chamado de Legacy 500, com 490 horas de voo e com capacidade para 16 pessoas, por R$ 71 milhões de reais, sendo um de seus últimos atos dentro da cúpula da CBF. No entanto, a entidade assinou um contrato e vendeu a aeronave por um valor aproximado de US$ 14 milhões de dólares, cerca de R$ 70 milhões. A informação é do site "UOL".

Além disso, a CBF fechou negócio com uma empresa que estava interessada no jato antes da cúpula ter comprado. Há cerca de duas semanas, a negociação ainda estava em processo de trâmites burocráticos para poder cumprir com uma vistoria pelo comprador.

A compra do jato foi sacramentada no dia da denúncia de assédio moral e sexual por uma funcionária da CBF contra o presidente afastado, Rogério Caboclo, que viu a documentação ter sido protocolada na comissão de ética do futebol brasileiro e na diretoria de compliance da cúpula.

Com o aval do diretor financeiro, Gilnei Brotel, e do diretor jurídico, Luiz Felipe Santoro, a compra foi planejada durante meses, de acordo com o dirigente Rogério Caboclo. Além disso, Caboclo insinuou que a CBF poderia ter feito a troca de uma aeronave de menor tamanho e de menor autonomia, no caso, a Cessna 680 modelo Sovereign, prefixo PP-AAD, de 2009, por uma maior, mais moderna e de maior autonomia, de 2015.

Para a CBF, a compra foi uma "a aquisição da aeronave foi um desejo particular" do dirigente, além de que "negociou pessoalmente a aquisição e determinou o fechamento do negócio nos termos acordados por ele com o proprietário" e que "os documentos foram assinados pelos diretores das áreas envolvidas por não existir ilegalidade na operação e por haver disponibilidade de recursos em caixa, embora ambos tenham alertado ao presidente que não era o momento propício para efetivar o negócio".