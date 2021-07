Perícia divulgada por Rogério Caboclo - Foto: Reprodução

Perícia divulgada por Rogério CabocloFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:51

Rio - Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, divulgou uma perícia contratada pelo dirigente para afirmar que o ex-presidente Marcos Paulo Del Nero, por meio de um bilhete, fez uma proposta de R$ 12 milhões para abafar as denúncias de assédio moral e sexual. A informação é do site "UOL".

Por meio de um relatório do perito contratado, conclui "com certeza e plena segurança técnica", que Del Nero, é o autor do bilhete, de acordo com a assessoria do presidente afastado. Para efetivar o processo, Caboclo levou sete documentos assinados pelo ex-presidente da CBF para poder comprovar a autoria. O laudo foi assinado por Mauro Ricart Ramos e Alessandro Ricart de Carvalho Ramos, ambos, peritos em Grafotecnia.

Na última semana, o dirigente já tinha divulgado sobre o suposto bilhete de Del Nero, que logo em seguida, foi negada pelo ex-presidente da CBF e banido do futebol da Fifa, afirmando que "O desditoso Rogério Caboclo é perverso, além de seu falar temulento e andar trôpego, e por esse ego inflado, mentiroso empedernido, viaja em alucinações, achando que pode esconder seus assédios, alavancando acusações desconexas e inverídicas a outros. Aconselho-o cuidar de si e das vítimas".

No bilhete, há o pedido de indenização para que a denúncia da funcionária da entidade, não pudesse ser avançada. De acordo com Caboclo, teve a proposta feita por Del Nero que garantia o pagamento de R$ 12,409 milhões.

Além disso, estava escrito "corresp [correspondente] 20 anos de salário, transferindo ao valor presente a uma taxa [de correção] de 2,75 [%] anual", sem afirmar que a proposta foi feita para a funcionária. O dirigente Rogério Caboclo informa também que a proposta chegou a ser reduzida para R$ 8 milhões, e a recusa da proposta foi feita no dia 4 de junho, na sexta-feira, às 11h28. No mesmo dia, a denúncia foi protocolada pela comissão de ética do futebol brasileiro e na diretoria de compliance da CBF.