Cria do Vasco, Paulinho, que atualmente defende o Bayer Leverkusen, é uma das apostas de Jardine em Tóquio - Divulgação/CBF

Cria do Vasco, Paulinho, que atualmente defende o Bayer Leverkusen, é uma das apostas de Jardine em TóquioDivulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:18

Rio - Nesta segunda-feira (5), na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, seis jogadores da seleção olímpica foram vacinados contra a Covid-19 para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A informação é do site "BandSports".

Os imunizados foram Matheus Cunha, Reinier, Lucão e Diego Carlos. O goleiro Santos e o lateral Abner, ambos do Athletico-PR, foram vacinados também por estarem presentes para a disputa do Campeonato Brasileiro na capital paulista.

Publicidade

A segunda dose será aplicada após a disputa das Olimpíadas, no retorno dos jogadores ao Brasil. Entretanto, a comissão técnica e staffs foram imunizados desde a primeira rodada de vacinação organizada pelo COB e doadas pelo COI.

Sem a presença de Richarlison e Douglas Luiz, o técnico Jardine poderá contar com os 22 jogadores convocados após a disputa da Copa América. O Brasil tem data marcada para dia 15 de julho e estreia na competição no dia 22 de julho, contra a Alemanha. Três dias depois, a seleção enfrenta a Costa do Marfim e e encerra a fase de grupos, no dia 28, contra a Arábia Saudita.