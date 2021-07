Mbappé, do Paris Saint-Germain - AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:36

Paris (FRA) - O francês Nicolas Anelka, treinador e ex-jogador de Real Madrid e PSG, mandou recado para o craque Kylian Mbappé aconselhando sobre qual caminho seguir nas próximas temporadas do futebol europeu. Para o ex-atacante, o jovem astro não tem outra saída a não ser deixar o futebol da França.

Em declaração publicada pelo jornal inglês "The Athletic", Anelka afirmou que Mbappé só terá o devido reconhecimento se buscar novos desafios em campeonatos como Premier League, da Inglaterra, e La Liga, da Espanha.

"Se você quiser receber os maiores elogios, terá que deixar o PSG em algum momento. Tudo o que você fizer em Paris será bom, mas alguém sempre dirá: 'Bem, você se saiu muito bem com o PSG, mas só na França. As melhores ligas estão na Inglaterra e Espanha, então você não competiu com os melhores jogadores", escreveu o ex-jogador.

Anelka apontou um ex-clube dele como um bom caminho para Mbappé. Para ele, seria melhor para o jogador de 22 anos atuar em equipes que não estejam na Champions League, mas que joguem um campeonato nacional com maior peso, como o Arsenal, clube que o ex-jogador defendeu no fim da década de 90.

"O Campeonato Francês não é fácil, não me interpretem mal, mas acho que a liga mais difícil é a Inglesa. Se você quer ser um dos melhores, faça o que você faz em Paris, mas com o Chelsea, (Manchester) United, Arsenal, City ou Liverpool. Ou vá para a Espanha, para o (Real) Madrid ou Barcelona. Ou talvez Itália. Então poderemos falar sobre um impacto mais global", afirmou.

Mbappé foi especulado recentemente no Real Madrid, no projeto do clube espanhol em contar com novos astros do futebol e formar mais uma equipe repleta de craques. Para Anelka, Mbappé tem apenas esse caminho a seguir.

"Você tem duas opções, ficar em Paris ou ir para o Real Madrid. Você vai ter que decidir. Se quiser ganhar a Bola de Ouro, que é o que você deve buscar depois de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, você vai ter que competir com os melhores", completou o ex-jogador.