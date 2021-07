Sergio Ramos se despediu do Real Madrid com 671 jogos, 101 gols e 22 títulos - Real Madrid/Divulgação

Publicado 02/07/2021 13:59

Paris - A possível contratação do zagueiro espanhol, Sergio Ramos, de 35 anos, pode causar certo descontentamento no vestiário do PSG. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", principais peças do clube parisiense não enxergam sentido em assinar com o defensor.

O zagueiro francês Kimpembe seria um dos pilares de tal chateação do elenco. O jogador estaria vendo a perda de protagonismo no PSG e não vê necessidade em trazer Ramos para a próxima temporada. Ainda de acordo com o jornal, o brasileiro Marquinhos é mais um que não recebeu muito bem a notícia sobre a contratação do espanhol, já que Thiago Silva não teve seu contrato renovado devido ao alto salário.

O "Le Parisien" afirma que Di Maria e Navas são a favor da contratação de Sergio Ramos, ex-companheiro de Real Madrid. Ramos seria o quarto espanhol do elenco. Ele se juntaria a Sarabia, Sergio Rico, Bernat e Ander Herrera.

Ramos é aguardado em Paris nos próximos dias para passar por exames médicos e assinar por dois anos. Além do zagueiro, o PSG já acertou as contratações do goleiro Donnarumma, do lateral-direito Achraf Hakimi e do meio-campista Georginio Wijnaldum.