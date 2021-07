Matheus Fernandes - Mauricio Rummens/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/07/2021 13:57

Rio - Especulado no Flamengo nas últimas horas, o volante Matheus Fernandes deve disputar o Brasileirão por outra equipe. Segundo o portal "Nosso Palestra", o jogador encaminhou sua volta ao Palmeiras.

De acordo com o veículo, Matheus recebeu ofertas de diversos clubes do Brasil e do exterior desde que teve sua rescisão confirmada pelo Barcelona nesta semana. Apesar da expectativa pelo desfecho positivo, o volante segue na Espanha e ainda não acertou totalmente com o time paulista.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes foi vendido ao Palmeiras em 2019. Um ano depois, foi negociado com o Barcelona por cerca de 7 milhões de euros (R$ 32 milhões de reais)