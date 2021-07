Matheus Fernandes está de volta ao Palmeiras após uma frustrada passagem pela Espanha - Divulgação/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:58

São Paulo - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação de Matheus Fernandes. Revelado pelo Botafogo, o volante, de 23 anos, ficou livre no mercado após a rescisão do contrato com o Barcelona. De volta à Academia, o reforço promete recuperar o bom futebol e a confiança para superar a dispensa do clube catalão.

"Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão", disse Matheus Fernandes, ao site oficial do clube paulista.

O volante teve o nome especulado como possível reforço do Flamengo para preencher a lacuna deixada por Gerson, vendido para o Olympique de Marselha. No entanto, o clube rubro-negro foca na negociação com Renato Augusto, do Beijing Guoan, e Thiago Mendes, do Lyon, para a posição.

Matheus Fernandes defendeu o Verdão em 2019 e chamou a atenção do Barcelona nos 12 jogos que disputou no Campeonato Brasileiro. Em janeiro de 2020, ele teve a contratação oficializada pelo clube catalão, que o emprestou para o Valladolid. Pouco aproveitado nos dois clubes, teve o contrato rescindido em junho.