De Paul chega com o aval de Simeone e será mais uma ótima opção no elenco do Atleti, atual campeão espanhol - Divulgação

De Paul chega com o aval de Simeone e será mais uma ótima opção no elenco do Atleti, atual campeão espanhol Divulgação

Publicado 12/07/2021 19:28

Madrid - Destaque da seleção da Argentina na conquista da Copa América, Rodrigo De Paul foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do Atlético de Madrid. Para tirá-lo da Udinese, da Itália, o atual campeão espanhol desembolsou 35 milhões de euros, cerca de R$ 215 milhões. O contrato terá validade de cinco temporadas.

Revelado pelo Racing, De Paul teve uma passagem pelo futebol espanhol entre 2014 e 2016, mas não deslanchou com a camisa do Valencia. Na Itália, reencontrou o melhor de seus futebol e se firmou como o principal nome da Udinese, clube que se despede com 34 gols, 36 assistências em 184 jogos.

Publicidade

A contratação é um pedido do técnico e compatriota Diego Simeone, que contará com o terceiro jogador argentino no elenco, que já contava com o zagueiro Nehuén Pérez e o atacante Ángel Correa. Autor do lançamento que originou o gol do título, marcado por Di Maria, na final da Copa América contra o Brasil, De Paul revelou a felicidade pelo acerto.

"Estou muito feliz, vou para o campeão da LaLiga e sei da responsabilidade que isso acarreta. É um grande passo na minha carreira futebolística. Chego depois de vencer a Copa América. Isso me dá mais força para ir de encontro a todas as expectativas. Sou apaixonado pelo futebol, e pelo tempo que passei no futebol espanhol, conheço muito bem o Atlético, sem contar com todos os amigos e companheiros que tenho e que jogam em Espanha", disse De Paul ao site oficial do clube.