Hugo Souza Alexandre Vidal

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:50

Rio - Hugo Souza não vem vivendo o seu melhor momento no Flamengo. Atualmente, o jogador é a terceira opção no gol para Rogério Ceni. Apesar disso, o jovem, de 22 anos, ainda atrai interesse de clubes europeus. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", a Udinese sondou o jogador e pode realizar uma proposta.

Publicidade

O goleiro, de 22 anos, tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 450 milhões, pela cotação atual). No entanto, de acordo com o site, o Rubro-Negro aceitaria vender 90% dos direitos do atleta por cerca de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões).



Segundo o site, o clube italiano sinaliza com a possibilidade de oferecer 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) ao Flamengo. Hugo Souza já despertou em outros momentos o interesse do Ajax, da Holanda, que chegou a enviar representantes ao futebol brasileiro para observar o goleiro.