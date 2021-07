Lívia Nepomuceno - Reprodução

Lívia NepomucenoReprodução

L Lance

Publicado 13/07/2021 18:29

Rio - A jornalista Lívia Nepomuceno foi anunciada pela TV Bandeirantes como a mais nova apresentadora de programas esportivos da emissora. Nepomuceno estreia neste domingo pelo comando do "Show do Esporte", ao lado de Kalinka Schukel. Em suas redes sociais, a apresentadora comemorou a contratação.

"Estou transbordando de alegria. É um programa que marcou a história da televisão e uma geração daqueles que amam o esporte. Mais agradecida impossível", comemorou a apresentadora em seus Stories do Instagram. Lívia comandará o "Show do Esporte" enquanto Glenda Kozlowski e Elia Júnior participam da cobertura da Olimpíada de Tóquio.

Publicidade

Esta é a segunda emissora da apresentadora, que começou na Fox Sports em 2011 e ficou até dezembro de 2018. No canal do grupo Disney, Nepomuceno trabalhou em diversos programas, como "O Melhor do Fox Sports", "Bom dia Fox" e "Tarde Redonda".



"Foram experiências marcantes que reforçaram a minha paixão por esportes. Ter a oportunidade de fazer Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Italiano, Alemão, Europa League, entre outros, foi enriquecedor. Lá estive durante sete anos e sou muito grata", contou a apresentadora ao portal da Band.