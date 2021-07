Publicado 21/07/2021 13:00

Yokohoma - Depois de quebrar o gelo no Rio-2016, a seleção brasileira começa na madrugada desta quinta (22), às 8h30 (de Brasília), a luta pelo bicampeonato olímpico justamente contra a Alemanha, vice na última edição. E essa não é única coincidência. O duelo será disputado no Estádio Internacional de Yokohama, onde o Brasil conquistou o penta mundial, em 2002, também sobre os alemães.

Sem Neymar, protagonista em 2016 e que não foi liberado pelo Paris Saint-Germain, a Seleção comanda por André Jardine deposita suas fichas em Richarlison, do Everton-ING, titular da principal e herdeiro da camisa 10. Mas a maior estrela da equipe é o lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, um dos três jogadores permitidos com mais de 24 anos. Os outros são o goleiro Santos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla-ESP.

A partida é válida pela primeira fase do torneio, que tem quatro grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada um avançam para as quartas de final. A decisão será no dia 6 de agosto, também no Estádio Internacional de Yokohoma.