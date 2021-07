Jogos Olímpicos - AFP

Jogos OlímpicosAFP

Publicado 23/07/2021 07:00

A maior competição esportiva do planeta terá seu início hoje, às 8h (de Brasília), com a cerimônia de abertura. O Estádio Olímpico de Tóquio não terá público, mas receberá mais de 11 mil atletas de 206 nações. Visando minimizar a Pandemia, apenas Bruninho, do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, serão os atletas presentes. Os porta-bandeiras do Brasil serão acompanhados por Marco La Porta, chefe de missão, e mais um oficial administrativo. Durante o dia, brasileiros já entram em ação em várias modalidades. Confira algumas abaixo:



Vôlei masculino

A Seleção Brasileira de vôlei masculina dá início a mais uma caminhada rumo ao ouro olímpico - o quarto, sendo o segundo consecutivo. Às 23h05 (de Brasília), o time comandado por Renan Dal Zotto enfrenta a Tunísia. Fazem parte do Grupo B também Argentina, Estados Unidos, França e Rússia.

Handebol

O time de handebol masculino do Brasil estreia nos Jogos Olímpicos hoje, às 21h (de Brasília) e não deixa de sonhar com o pódio. A equipe comandada por Marcus Tatá enfrenta a Noruega na estreia, além de contar ainda com fortes oponentes no Grupo A, como Espanha, Argentina e Alemanha.

Esgrima e Tiro com Arco

Mesmo com poucas chances de ir ao pódio nas Olimpíadas de Tóquio, já que não tem muita tradição nestas modalidades, vale a torcida brasileira para o Tiro com Arco e a Esgrima, de qualquer forma. Às 21h (de Brasília), a equipe de espadas entra em cena em busca da classificação à próxima fase. Logo depois, já pegando a madrugada de sábado, o Tiro com Arco tentará passar da etapa classificatória, a partir de 1h.

Vôlei de praia

No vôlei de praia, modalidade em que o Brasil também tem reais chances de medalhas, seja ouro, prata ou bronze, duas duplas entram em quadra hoje. Pela fase de grupos, Alison e Álvaro Filho enfrentam os argentinos Azaad e Capogrosso, às 22h (de Brasília). Já as meninas Agatha e Duda duelam com as também hermanas Gallay e Pereyra, às 23h. Amanhã, às 23h, Evandro e Bruno pegam os chilenos Schmidt Grimalt M e Grimalt E.