Rafael Navarro (Botafogo) e Leandro Castán (Vasco) - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/07/2021 09:00

Rio - Vindo de bons resultados nas últimas rodadas da Série B, Botafogo e Vasco se enfrentam neste sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. 11º e 7º colocados, respectivamente, os rivais cariocas estão de técnicos novos e duelam pela afirmação no grupo que disputa por vaga no G4 da competição.

Mandante da partida, a equipe do Botafogo vem de duas vitórias consecutivas nesta Série B, contra Confiança e CSA. Agora sob o comando de Enderson Moreira, o time de General Severiano começou a esboçar uma reação na tabela de classificação e encara o clássico deste sábado como fundamental para embalar na reta final do primeiro turno.

Durante a semana, ainda para o duelo da última rodada (vitória sobre o CSA por 2 a 0), o alvinegro teve retornos importantes. Lesionados, Chay e Luís Oyama voltaram a atuar e são peças-chave para o esquema de Enderson.

O Vasco volta a campo pela Série B. No meio da semana, na quarta-feira (28), o Cruz-maltino perdeu o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi. Apesar disso, quando o assunto é Série B, a equipe agora comandada por Lisca "Doido" vem de um ótimo resultado.

O elástico placar de 4 a 1 aplicado em cima do 6º colocado Guarani, credenciam o Vasco como uma das equipes que irão brigar até o fim para ingressar no grupo de classificação à elite do Campeonato Brasileiro. O jogo que marcou a estreia de Lisca mostrou o clube da colina com mais energia para a sequência da competição.

A partida marca também o duelo entre dois centroavantes que são essenciais para o funcionamento de suas respectivas equipes. Rafael Navarro (Botafogo) e Germán Cano (Vasco), são dois dos pilares dos cariocas nesse Brasileirão. O primeiro tem 14 jogos disputados, quatro gols, quatro assistências e é o jogador que mais participou diretamente em gols nesta Série B. Do outro lado, Cano tem os mesmo 14 jogos, mas com seis gols anotados e nenhuma assistência. Artilheiros e fundamentais para os esquemas de Enderson Moreira e Lisca.

O Vasco da Gama tem ampla vantagem quando se trata de retrospecto nos confrontos. Em 309 partidas disputadas, foram 131 vitórias vascaínas, 95 empates e 83 vitórias do Botafogo. A última vez em que Botafogo e Vasco se enfrentaram foi na final da Taça Rio, quando o alvinegro venceu por 1 a 0 no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis para o Cruz-maltino, que se sagrou campeão.

A bola rola para Botafogo x Vasco neste sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos.