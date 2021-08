Gabriel Medina - Divulgação/WSL

Rio - Após ficar sem sua medalha nos jogos Olímpicos de Tóquio, o surfista brasileiro Gabriel Medina volta a se preparar para as etapas do circuito mundial de surfe e já deve ter problemas na próxima, em Teahupo, na Polinésia Francesa. O motivo? A falta de vacinação.

Em live no seu canal na Twitch, o surfista numero um do ranking mundial revelou que a imunização contra a covid-19 é um do requisitos para participar da etapa, isso sem o cumprimento de quarentena. Segundo ele, os atletas não vacinados precisam ficar 10 dias em isolamento, o que daria ao atleta uma janela de apenas 4 dias entre uma e outra.

A etapa de Barra de La Cruz, no México acontece de 10 a 20 de agosto, enquanto a de Teahupo, na Polinésia Francesa, de 24 de agosto a 3 de setembro.

"Eu não vou para Teahupoo porque eu não tomei a vacina e aí tem que fazer 10 dias de quarentena. Aí não dá tempo de ir do México, que é uma seguida da outra. Aí vou ser obrigado a não ir. Sacanagem. Mas de boa", disse.

A não ida à etapa, contudo, não deve impactar no ano do brasileiro no circuito mundial. Isso porque todos os surfistas tem o direito de descartar pelo menos uma etapa na contagem final. Até o momento, Medina lidera o campeonato com 46.720 pontos. Atrás dele, com 13 pontos de diferença está o também brasileiro e medalhista de ouro em Tóquio, Italo Ferreira, com 33.555.