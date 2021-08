Messi não renovou com o Barcelona - AFP

Publicado 09/08/2021 10:28

França - Após abalar o mundo do futebol com a notícia de que não renovaria com o Barcelona, Messi já está próximo de um novo desafio: jogar pelo PSG. O craque ainda não foi anunciado pelo clube francês, mas segundo o jornal espanhol "Marca", o argentino deve jogar com a camisa 30.

Ainda de acordo com o periódico, Neymar, com quem Messi jogou no Barcelona, ofereceu a camisa 10 ao amigo - que recusou. O craque argentino já atuou com a 30, quando estreou pelo clube catalão em 2004.

Normalmente, essa numeração é utilizada pelos goleiros na França. Aliás, o atual dono da camisa 30 é o quarto goleiro, Alexandre Letellier. Outra opção que surge para Messi é a, já utilizada, camisa 19 - que hoje pertence ao espanhol Sarabia.