Atletas irão largar da Feira do Alto, atravessando Teresópolis para subir a Serra das HortênsiasRodrigo Soldon

Publicado 11/08/2021 15:01

Rio - Os ciclistas que querem participar do Circuito Grangiro Estrada Serra das Hortênsias, já podem fazer suas inscrições. A competição vai acontecer no dia 29 de agosta, tendo um percurso de 80km. Devido a pandemia da covid-19, a pista, de curvas sinuosas, ficará fechada para os competidores durante a prova.

A Serra das Hortênsias é um dos locais mais bem conceituados para o ciclismo de estrada e possui um cenário de natureza exuberante. Esta será a primeira prova já realizada em que os atletas poderão competir pelos dois lados da montanha.

Os atletas interessados em participar da competição Grangiro podem se inscrever através do site oficial - https://ilgrangiro.com/. Mais informações também podem ser obtidas pelo Instagram da prova: @ilgrangiro. A retirada do kit esportivo que inclui acontece no dia anterior à prova (sábado) no Golf Club de Teresópolis.

A estreia do Circuito Grangiro ocorreu em abril, com a etapa MTB em Búzios, que proporcionou aos atletas participantes a experiência de uma prova com mar e montanha. Desta vez, os ciclistas sobem uma das serras mais bonitas do Brasil em um percurso que vai de Teresópolis a Itaipava

Saiba mais sobre a prova:

Os atletas irão largar da Feira do Alto, atravessando Teresópolis para subir a Serra das Hortênsias, na sequência, descem até Itaipava, por onde irão subir a Serra das Hortênsias novamente, pelo seu outro lado, até o pórtico de chegada no cume da montanha. Os quilômetros finais serão de descida neutralizada até o Golf Clube de Teresópolis, onde haverá arena de recepção aos atletas para entrega da medalha finisher a todos que concluírem o percurso.