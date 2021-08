Galvão Bueno - Reprodução

Rio - A Rede Globo renegociou uma dívida com a Fifa e, de acordo com o portal Notícias da TV, também passará a transmitir mais eventos da entidade na TV aberta. Esta movimentação já seria para conseguir renovar o contrato de exclusividade da emissora para a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México.

Em meados de 2020, a emissora entrou com uma liminar para não pagar uma parcela no valor de 90 milhões de dólares do contrato pelos direitos de eventos da Fifa. A Globo alegava que, por causa da pandemia, seu faturamento diminuiu e não teria como cobrir o valor.

A Fifa tentou fazer com que o pagamento fosse agendado para o segundo semestre de 2020, mas a Globo ganhou nos tribunais. No novo acordo, a Globo terá que pagar as parcelas nos próximos três anos, mesmo depois do fim do contrato com a federação - que termina com a Copa do Mundo de 2022.

E buscando agradar a Fifa após ter resolvido este problema jurídico, a Globo ainda se propôs a transmitir mais torneios da federação no circuito aberto. A emissora já tem os direitos de campeonatos mundiais de base, de futsal e de futebol de areia. Assim, garantindo uma renovação tranquila para o próximo período.