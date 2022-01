Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/01/2022 12:23

Rio - Milton Neves fez duras críticas ao técnico Jorge Jesus. Durante seu programa na Band, o apresentador detonou o treinador, que segundo ele está com medo de assumir o Atlético-MG, e disse que ele "não é isso tudo".

“Ele sabe que no Galo a pressão será maior, por se tratar de um clube gigantesco e de melhor elenco da América do Sul. A verdade é que Jesus nunca foi nada demais”, disse Milton.

Além do Atlético-MG, Jesus também está na mira do Fenerbahçe. O treinador está livre no mercado desde que deixou o Benfica.