Magno Navarro e Igor Rodrigues são responsáveis por apresentar a atraçãoDivulgação

Publicado 09/01/2022 11:42

Rio - O SporTV tem mais uma baixa depois do surto de casos de Covid-19 pelo Brasil. Após mais de 144 funcionários da empresa serem diagnosticados com a doença na última semana, neste sábado, foi a vez do apresentador do programa "Tá na Área" Igor Rodrigues ser isolado ao ter seu teste com o resultado positivo.



Igor Rodrigues comanda a atração desde julho de 2021 ao lado do comediante Magno Navarro . A dupla foi responsável por uma mudança no perfil do programa, como disse Igor em entrevista ao LANCE! na época. Agora, ele será desfalque no programa. Em rede social, o jornalista avisou que "está bem".

"Acabei de testar positivo para Covid-19. Graças a Deus, até aqui, tudo bem e vai permanecer assim! Já já de volta no SporTV. Cuidem dos seus, e open bar de vacina", escreveu ele, que será desfalque da emissora por cerca de duas semanas, via Twitter.

De acordo com o portal Metrópoles, mais de 144 casos foram diagnosticados desde o dia 6 de janeiro. Eram 21 pessoas com resultado positivo apenas no Jornalismo da empresa até então. A Globo registrou 3.818 casos de Covid desde 2020. Destes, 3.569 já se recuperaram. Segundo informações da emissora, 13 colaboradores morreram.