Ricardo Goulart é o novo reforço do SantosFoto: Divulgação/AFP

Publicado 09/01/2022 18:43

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart é o novo reforço do Santos. O jogador de 30 anos era alvo do Fluminense, mas as conversas não avançaram e abriram espaço para o clube paulista ingressar na negociação. A tendência é de que a assinatura do contrato por dois anos ocorra ainda neste domingo. A informação é do portal "GE".

O meia-atacante vestirá a camisa 10 do Santos, e terá um grande papel dentro e fora de campo. Por outro lado, a diretoria do Santos trabalha com cautela e espera que não ocorra a mesma reviravolta do caso de Nikão com o Internacional. Na ocasião, o jogador, nas últimas horas, acertou o contrato com o São Paulo.

Ricardo Goulart aprovou o projeto do Santos, que envolve a atuação do marketing com ações que utilizem a imagem do jogador como garoto-propaganda, entre outras iniciativas do clube paulista nesta temporada.