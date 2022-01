Liverpool's Brazilian midfielder Fabinho (2R) celebrates with Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk (2L) after scoring his team's second goal from the penalty spot during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Shrewsbury Town at Anfield in Liverpool, north west England on January 9, 2022 - Paul ELLIS / AFP

Liverpool's Brazilian midfielder Fabinho (2R) celebrates with Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk (2L) after scoring his team's second goal from the penalty spot during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Shrewsbury Town at Anfield in Liverpool, north west England on January 9, 2022Paul ELLIS / AFP

Publicado 09/01/2022 13:43

Inglaterra - Roberto Firmino saiu do banco de reservas com a missão de ajudar o jovem Liverpool escalado por Jürgen Klopp neste domingo, no Anfield, e marcou um belo gol de calcanhar para encaminhar uma vitória por 4 a 1 sobre o Shrewsbury Town, time da terceira divisão inglesa. Com isso, ajudou a garantir vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra, assim como o também brasileiro Fabinho, autor de dois gols na partida, e o garoto Gordon, outro que balançou a rede.

Em sua estreia no torneio, no qual entrou direto na terceira fase, o Liverpool jogou com um time alternativo, cheio de jovens, já que a prioridade é o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Arsenal, marcado para a próxima quinta-feira, em mais um compromisso em casa.

De volta ao banco após se recuperar da covid-19, Klopp escalou um ataque sub-20, formado por Morton, Woltman e Gordon, garotos de 19, 18 e 17 anos, respectivamente. Gordon, o mais jovem tanto do setor ofensivo quanto entre todos em campo, foi o autor do primeiro gol da equipe, aos 33 minutos, empatando o jogo após os adversários abrirem o placar aos 26, com Udoh.

Já a virada saiu dos pés de um nome mais experiente: o volante brasileiro Fabinho, que converteu pênalti aos 43 minutos após Ebanks Landell colocar a mão na bola em disputa com Van Dijk dentro da área. Com isso, o time de Anfield Road diminuiu a possibilidade de zebra e foi para o intervalo mais tranquilo.

Klopp subiu a média de idade do time no segundo tempo ao colocar Takumi Minamino no lugar de Woltman logo na volta do vestiário, 18 minutos antes de substituir o meia Dixon-Bonner por Roberto Firmino, responsável por encaminhar a classificação com um golaço. O brasileiro mandou para a rede de calcanhar, aos 32 minutos, ao ficar com a bola dentro da área após chute travado de Konaté.

O placar foi fechado por mais um gol com contribuição do futebol do Brasil. No último lance do jogo, Fabinho tentou duas vezes, primeiro de cabeça e depois com os pés, para decretar a vitória por 4 a 1 e garantir a classificação.

MAIS JOGOS

A Copa da Inglaterra teve outros jogos neste final de manhã. O Tottenham saiu perdendo para o Morecambe, mas conseguiu virar com um gol de Lucas Moura e venceu por 3 a 1, carimbando a classificação. O West Ham venceu o Leeds por 2 a 0 e também passou para a próxima fase.

Veja os resultados da Copa da Inglaterra:

Luton 4 x 0 Harrogate



Charlton 0 x 1 Norwich



Liverpool 4 x 1 Shrewsbury Town



Stoke 2 x 0 Leyton Orient



Tottenham 3 x 1 Morecambe



West Ham 2 x 0 Leeds



Wolverhampton 3 x 0 Sheffield United.