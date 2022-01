Meia Gustavo Braga escapa de acidente em Capitólio (MG) - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2022 15:51 | Atualizado 09/01/2022 15:55

Rio - O meia Gustavo Braga, do sub-20 do Athletico-PR, comentou nas redes sociais sobre o passeio com os amigos e familiares pelo Lago de Furnas, em Capitólio (MG), momentos antes da tragédia que matou 10 pessoas, no último sábado. O atleta estava no local do acidente cinco minutos antes de a rocha atingir as duas lanchas.

"Quando aconteceu estávamos saindo e só deu para escutar mesmo. Foi coisa assim, de cinco minutos", disse o meio-campista Gustavo Braga, do Athletico-PR.

Em contato com o portal "UOL", Gustavo Braga informou que não poderia ser entrevistado por orientação do clube paranaense. Neste caso, o pai do jogador, Denivaldo Braga, relatou os momentos antes da tragédia ocorrer e também a rapidez do marinheiro contratado pela família, que decidiu se afastar do local antes da queda.

"Ficamos ali (local do acidente) uns dez minutos. Saímos e fomos para algum outro local. Depois que chegamos, percebemos que não chegou mais lancha. Foi coisa de cinco minutos mesmo, foi um livramento de Deus. Não presenciamos o acontecimento, mas estávamos próximos. Para não nos deixar afobados, o marinheiro nos avisou que tinha caído uma pedra, mas não fazíamos ideia do que era", disse Denivaldo Braga, pai do jogador, ao portal 'UOL Esportes'.

"Vi muita gente comentando na internet que quem estava no local do acidente foi avisado do perigo pelas outras lanchas, mas não era possível ouvir. A gente não conseguia ouvir a pessoa do lado por conta do barulho da cachoeira. Era um barulho muito forte e, por isso, acho que não foi possível escutar", concluiu.