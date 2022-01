Especulado no Fluminense, Gilberto é o novo reforço do Al Wasl - Foto: Reprodução

Publicado 09/01/2022 19:37

Rio - O centroavante Gilberto, de 32 anos, foi anunciado como o novo reforço do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, comandado pelo técnico Odair Hellmann, ex-treinador do Fluminense. Anteriormente, o jogador chegou a ser especulado no Tricolor para reforçar o elenco nesta temporada.

Odair Hellmann Foto: Divulgação/Al Wasl

O jogador deixou o Bahia no fim de 2021, após disputar 189 partidas e ter marcado 83 gols. Além do Fluminense, Gilberto foi sondado por Fortaleza e Ceará, mas sempre enfatizou o desejo de jogar no futebol exterior.

Além disso, o jogador será companheiro do meia Ramiro, ex-Grêmio e Corinthians, do zagueiro Adryelson, que pertence ao Sport e também do meia-atacante Michel Araújo, que pertence ao Fluminense.