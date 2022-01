Paulo Sousa - AFP

Publicado 09/01/2022 19:14 | Atualizado 09/01/2022 19:17

Rio - O técnico italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo com a seleção da Itália, em 2006, pode assumir o comando da Polônia, após a saída do técnico Paulo Sousa para o Flamengo. O ex-jogador recebeu uma proposta oficial de dois anos de contrato. A informação é do jornal Sky Sports da Itália.

Fabio Cannavaro pode assumir comando da Polônia após saída de Paulo Sousa Foto: Divulgação/AFP

A decisão do treinador Paulo Sousa de deixar a seleção polonesa para assumir o Flamengo, pegou os atletas de surpresa, principalmente o experiente centroavante, Lewandowski, que lamentou o jeito que ocorreu a saída, após dizer que está "incrédulo" com a decisão do técnico português.

Com o objetivo de garantir a classificação para a Copa do Mundo, no Catar, a Polônia, que está no Grupo B da repescagem europeia e vai enfrentar a Rússia em março, mira a contratação de Fabio Cannavaro.

Ainda de acordo com o jornal italiano, Cannavaro já se encontrou com o presidente da Federação para negociar o cargo deixado por Paulo Sousa. A tendência é de que o ex-jogador informe a sua decisão nos próximos dias.