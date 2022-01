Domènec Torrent acerta com clube da Europa - Reginaldo Pimenta

Domènec Torrent acerta com clube da EuropaReginaldo Pimenta

Publicado 10/01/2022 15:57

Rio - Sem clube desde que deixou o Flamengo, em novembro de 2020, Domenec Torrent deve ser anunciado em breve como novo técnico do Galatasaray. Sem treinador após demitir Fatih Terim, o clube turco fechou com o comandante espanhol por dois anos. A informação é do jornalista Nicolò Schira.

O Galatasaray será apenas o terceiro clube de Domenec após o trabalho do espanhol como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Além do Flamengo, o técnico também comandou o New York City FC, dos Estados Unidos. O clube turco é apenas o 12º colocado na liga nacional, com 27 pontos.

Pelo Flamengo, Domenéc Torrent foi contratado para substituir Jorge Jesus. Contudo, o treinador espanhol não conseguiu ter sucesso à frente do Rubro-Negro. Ao todo, foram 23 jogos no comando do Mais Querido, com 13 vitórias, seis derrotas, quatro empates, 38 gols marcados e 36 sofridos.