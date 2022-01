Mikel Arteta, técnico do Arsenal - AFP

Mikel Arteta, técnico do ArsenalAFP

Publicado 10/01/2022 15:34

Londres (ING) - O Arsenal estuda a possibilidade da contratação por empréstimo do meia Arthur, da Juventus, na janela de transferências de janeiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar do interesse, os Gunners ainda não iniciara contato com o entorno do brasileiro, que tem pouco espaço na Velha Senhora.

Além do ex-jogador do Grêmio, o clube inglês também possui o nome de outros dois atletas na lista para reforçar o elenco ainda nesta temporada.

O alvo número um do Arsenal era Bruno Guimarães, do Lyon. No entanto, os londrinos não chegaram a conversar com os franceses, pois o negócio é visto com muita dificuldade devido aos 45 mlhões de euros (R$ 289 milhões) que a equipe de Peter Bosz irá cobrar para liberar o brasileiro.



Na atual temporada, Arthur entrou em campo com a camisa da Juventus em 11 partidas, mas conseguiu ser titular no time de Massimiliano Allegri em apenas quatro oportunidades. O Arsenal briga por uma vaga na próxima Champions League no Campeonato Inglês e pelo título da Copa da Liga Inglesa.