Messi e Cristiano RonaldoFoto: Divulgação/AFP

Rio - O ex-goleiro do Real Madrid, polonês Jerzy Dudek, lançou a sua autobiografia e, durante entrevista ao jornal "AS", da Espanha, para a divulgação do livro, criticou a postura do meia-atacante Lionel Messi, quando atuava pelo Barcelona, durante os clássicos do Campeonato Espanhol. Além disso, chamou o atacante Cristiano Ronaldo de "egocêntrico, competitivo e ganhador".

"Foi muito enganoso e provocador, assim como Barcelona e Pep Guardiola. Vi Messi dizer coisas tão grosseiras a Pepe e a Sergio Ramos que não se pode imaginar de uma pessoa tão tranquila e aparentemente agradável", disparou o ex-jogador Jerzy Dudek ao 'AS'.

O ex-jogador polonês atuou pelo Liverpool, da Inglaterra, de 2001 a 2007, quando se transferiu para o Real Madrid, da Espanha, e permaneceu até 2011, ano de sua aposentadoria no futebol. No currículo, há títulos nacionais, mas sempre no banco de reservas para o também ex-atleta Iker Casillas.