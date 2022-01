Alfredo Sampaio é o técnico do Madureira - Reprodução

Publicado 10/01/2022 17:54

Rio - O Cariocão 2022 vai se aproximando e o Madureira segue reforçando seu elenco. Depois de confirmar 11 novos nomes para a próxima temporada, o Tricolor Suburbano anunciou as contratações dos goleiros Milton Raphael, ex-Botafogo, e Dida, experiente arqueiro de 36 anos que terá sua primeira passagem pelo futebol carioca.

Milton Raphael é revelado nas categorias de base do Botafogo e tem o nome conhecido no futebol carioca. Além do clube de General Severiano, o goleiro também atuou por Macaé, Boavista e Portuguesa.

Aos 30 anos e com bagagem do futebol português, onde defendeu o Vitória de Setubal, Milton Raphael se diz feliz em defender as cores do Madureira e explicou o motivo de já se sentir "em casa.

"Conheço bem o Campeonato Carioca, tive muitas oportunidades aqui e pude ser campeão duas vezes da competição. Me sinto em casa e muito à vontade porque conheço todos os campos e como cada time costuma se comportar nas partidas. Poder jogar agora no Madureira é uma alegria enorme pra mim. Todos sabem do peso da camisa do clube aqui no Rio. Sempre que joguei contra e foram jogos muito difíceis porque o Madureira sempre monta times qualificados. Então, poder estar do lado de cá dessa vez é muito satisfatório", disse o goleiro.

Já o goleiro Dida terá sua primeira experiência no futebol carioca. Aos 36 anos, o atleta acumula passagens por times de menor expressão e vê sua trajetória como trunfo para influenciar novos jogadores.

"Estou muito feliz com a oportunidade de jogar pelo Madureira. Nossa equipe vem treinando muito bem e estamos numa crescente muito boa. Com certeza vou buscar passar um pouco da minha experiência pra os mais jovens, nas conversas e mostrando detalhes que possam ser melhorados. Isso é muito importante na nossa posição."

O Madureira estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 26, contra o Resende, em Conselheiro Galvão. A equipe comandada por Alfredo Sampaio já anunciou 13 reforços para a competição.