Meia Berguinho rouba a cena após fim da partidaFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 10/01/2022 18:37

Rio - O meio-campo Berguinho foi um dos destaques da equipe do Rondoniense, de Rondônia, na vitória por três a zero contra o Operário, do Paraná, pela Copinha. Além do bom futebol apresentado pelo atleta, o jogador se destacou fora dos gramados com uma declaração um tanto inusitada.



Berguinho deu duas assistências para gols e também mostrou habilidade na intermediária da equipe. Mas a fama veio por conta do curioso acontecimento na metade da primeira etapa, em que o jogador se ausentou dos gramados para ir ao banheiro.

Em entrevista ao 'SportTV' o atleta relatou com detalhes o ocorrido.



- Era muita dor de barriga. Estava a ponto de sair. Tive que sair de campo. Sai correndo e foi difícil de achar o banheiro. No final deu tudo certo - contou Berguinho com muito bom humor.



O acontecimento inusitado e a fala de Berguinho repercutiram nas redes sociais como mais uma das pérolas da Copinha. Confira alguns comentários.