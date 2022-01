Vinícius Jr, do Real Madrid. - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 20:10

Rio - Antes do confronto contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, pela semifinal da Supercopa da Espanha, o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, exaltou o desempenho do atacante Vinícius Júnior e o momento do time espanhol, em entrevista ao jornal "AS", da Espanha.

Gerard Piqué Foto: LLUIS GENE / AFP

"O Real mantém a base que rendeu muito sucesso no passado. No meio-campo, Casemiro, Kroos e Modric se conhecem muito bem, e o rendimento deles nos últimos anos tem sido muito alto. Acima, têm Benzema e Vinicius, que estão em um nível acima, tanto em gols quanto no jogo", destacou Gerard Piqué.

"Atrás, é uma equipe que se sente bem sem a bola, e que se baseia nas transições de Vinicius, e que os meias se associem para que Benzema acabe recebendo a bola. É a mesma base há anos. É uma equipe que conhecemos muito bem. Sabemos que tem muita qualidade, mas nós podemos machucá-los", concluiu.