WL GuimarãesFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2022 21:22

Rio - O influenciador digital WL Guimarães e a namorada Ingrid Ohara, relembraram algumas fotos do Réveillon ao lado do atleta Neymar Jr, nesta segunda-feira.

A celebração foi a convite do próprio futebolista para Ingrid Ohara, que fez sucesso entre os milhões de seguidores de ambos nas redes sociais. Só da Ingrid Ohara que é apresentadora da MTV Brasil, são mais de 10 milhões.

E para quem pensa que as emoções terminaram, estão muito enganados. No final do ano passado, durante as celebrações, Neymar Jr. também teria feito um convite especial para que o influenciador participa-se de uma partida. Será que vai passar do primeiro tempo?

Natural de Caxias, o influencer mora atualmente no Recreio dos Bandeirantes e cresceu na Internet ainda na tendência dos "lomotifs" do Twitter. Só nesses dois anos de pandemia quando começou no TikTok, o influenciador já teve tempo suficiente para bater mais de 6 milhões na rede social.