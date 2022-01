Programa 'Ça Va Paris' - Divulgação/sportv

Programa 'Ça Va Paris'Divulgação/sportv

Publicado 14/01/2022 17:23

Rio - A partir do dia 4 de fevereiro terão início os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, na China. O evento será um dos temas do ‘Ça Va Paris’, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 14, às 23h no sportv2.

Um dos convidados desta semana é o baiano Edson Bindilatti, que pode estar próximo de disputar a sua quinta edição olímpica como capitão da equipe brasileira de bobsled. Time que está praticamente classificado para os Jogos de Pequim. Além dele, conversam com o apresentador Carlos Gil – que substitui o titular Marcelo Barreto -, a comentarista Fabi Alvim, o skatista Kelvin Hoefler, medalha de prata nos Jogos de Tóquio, e o levantador da seleção brasileira de vôlei Bruninho.



“Estou gostando muito de apresentar. O formato do ‘Ça Va Paris’ é bem legal e a Fabi Alvim é uma velha amiga. Então fica muito fácil fazer o programa com ela, não só por ser super preparada, estudiosa, mas também por me ajudar muito na condução dos temas. Com a volta dos casos, estarei sozinho no estúdio. Mas a experiência está sendo ótima, o programa é muito diverso e busca contemplar o maior número possível de modalidades. Isso que é o bacana", ressalta Carlos Gil, que retorna ao Brasil, após mais de três anos como correspondente no Japão.