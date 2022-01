Rainha do Mar será realizado na Praia de Copacabana - Rodrigo Prieto

Publicado 14/01/2022 17:36

Rio - O ano começa com uma grande novidade esportiva para as mulheres. Dia 6 de fevereiro acontece o Rainha do Mar na praia de Copacabana, com expectativa de participação de mil nadadoras amadoras. As profissionais entram na água no mesmo dia e local na prova Elite, com participação da campeã olímpica Ana Marcela Cunha. O dia será de celebração da força feminina no esporte. As inscrições estão disponíveis até o dia 1º de fevereiro por meio dos sites reierainhadomar.com.br e ticketagora.com.br, com vagas limitadas.

A primeira edição do Rainha do Mar é destinada para atletas com três opções de distâncias no mar. A categoria Open tem percurso de 500 metros, destinado às iniciantes em águas abertas, englobando também a categoria infantil, com idade mínima a partir de 11 anos. A Sprint tem 1 km, enquanto a Classic tem 2 km. As nadadoras profissionais terão pela frente 3 km no mar de Copacabana. O evento da Elite integra a temporada 2022 de eventos do “Verão Espetacular”, e terá transmissão ao vivo da Globo, atração no programa Esporte Espetacular.

Com staff feminino em sua grande maioria, o evento faz parte do calendário do Circuito Rei e Rainha do Mar, que há mais de 15 anos promove para a atletas profissionais e amadores a incrível experiência em belos cenários no litoral brasileiro. “Estamos propondo um evento feito por elas para elas. Vamos proporcionar um momento único para que todas as nadadoras possam estar no mesmo local e com a mesma experiência no mar que algumas das maiores nadadoras da história", explica o CEO da Effect Sport, Pedro Monteiro.

Cada participante inscrita receberá o kit atleta do Rainha do Mar, com itens exclusivos do evento, camisa e touca de natação, além de medalha ao final do percurso da prova escolhida. Lembranças da etapa especial em celebração ao histórico momento da natação de águas abertas feminina brasileira, medalhista nas últimas duas Olimpíadas (Rio 2016 e Tóquio 2020).

“É muito especial desenvolver um evento exclusivo para as mulheres, para celebrar a força feminina na natação brasileira e na vida. O Rainha do Mar será uma grande confraternização entre elas, com disputas nas águas, mas com a certeza que todas são guerreiras, que todas são vencedoras”, conclui Pedro Monteiro.

Campeã olímpica em ação

A areia de Copacabana servirá como tapete vermelho para todas as nadadoras do Rainha do Mar, em especial para Ana Marcela Cunha, confirmada na disputa da categoria Elite. A prova será a primeira da baiana no Brasil após a memorável conquista em Tóquio. Em agosto passado, ela fez história ao conquistar a medalha de ouro olímpica na maratona aquática (10 km), feito inédito para o país.

Olimpíada e Rainha do Mar combinam. O palco da etapa será exatamente o mesmo da disputa olímpica em 2016 no Rio de Janeiro, o posto 5 da praia de Copacabana. Na ocasião, a brasileira Poliana Okimoto garantiu a bandeira do país no pódio ao conquistar a medalha de bronze, a primeira na história para a natação feminina em águas abertas do Brasil.