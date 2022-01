Resende irá enfrentar o Botafogo na próxima fase - Claudio Capucho/Estadao

Resende irá enfrentar o Botafogo na próxima faseClaudio Capucho/Estadao

Publicado 15/01/2022 11:56

São Paulo - Maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians foi eliminado na noite desta sexta-feira ao ser derrotado pelo Resende-RJ, de virada, por 2 a 1, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira fase da competição.

A última vez que o Corinthians havia sido eliminado precocemente aconteceu em 2010, quando naquela ocasião o Juventude-RS venceu por 2 a 1, pelas oitavas de final.

Já o Resende segue vivo na competição e agora terá pela frente outro time carioca, o Botafogo-RJ, nas oitavas de final. A data, horário e local do confronto não foi oficializada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Os primeiros 45 minutos foram bem jogados e com os dois times buscando o ataque pela classificação. O Corinthians foi melhor tecnicamente, envolveu o Resende e abriu o placar aos 19 minutos, quando Guilherme Biro tocou para Matheus Araújo, o meia girou sobre a marcação e finalizou para as redes.

No segundo tempo, a partida seguiu equilibrada, mas com o Resende sendo mais efetivo com a bola nos pés. Aos 12, Kaio foi derrubado por Léo Maná dentro da área e o árbitro marcou pênalti Aos 14, Brendon, que já passou pela base do Corinthians, cobrou e empatou para o time carioca.

O Corinthians sentiu o gol de empate, pois o Resende aumentou a marcação e ficou bem postado à espera dos contra-ataques para tentar mais um gol. Consequentemente, a partida ficou bastante truncada e com faltas.

Na reta final do segundo tempo, o Corinthians melhorou e impôs pressão para tentar a vitória no tempo normal. Aos 42 minutos, após sobra na área, Rodrigo Varanda, de frente para o gol, mandou por cima do travessão, desperdiçando ótima chance de recolocar os paulistas em vantagem.

Aos 47, o Corinthians voltou a desperdiçar ótima chance com Pedro e no minuto seguinte, aos 48, viu o Resende virar o placar Após cobrança de escanteio, o zagueiro Halls subiu no terceiro andar e cabeceou forte, dando a classificação heroica aos cariocas.

Confira os jogos desta sexta-feira:

11 horas

Taubaté-SP 1 (3) x (4) 1 Botafogo-RJ

13h15

Votuporanguense-SP 0 x 1 Bahia-BA

15 horas

Ponte Preta-SP 0 x 3 Fluminense-RJ

16 horas

Mirassol-SP 2 x 0 Sport-PE

17h15

Novorizontino-SP 2 x 1 Grêmio-RS

18h30

Falcon-SE 1 (4) x (5) 1 América-MG

19h30

Ferroviária-SP 0 (4) x (5) 0 Santos-SP

21h45

Corinthians-SP 1 x 2 Resende-RJ