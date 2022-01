Kevin de Bruyne garantiu a vitória do Manchester City - AFP

Kevin de Bruyne garantiu a vitória do Manchester CityAFP

Publicado 15/01/2022 13:18

Um bonito gol de Kevin de Bruyne garantiu ao Manchester City uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea neste sábado, em confronto direto entre os primeiros colocados do Campeonato Inglês, pela 22ª rodada. O placar apertado conquistado no Etihad Stadium traduziu a boa atuação do time comandado por Pep Guardiola, agora ainda mais isolado na liderança e dono de uma série de 12 vitórias na liga nacional.



Com 56 pontos, o City abriu 13 de vantagem para o Chelsea, que ainda corre o risco de perder a segunda colocação para o Liverpool, terceiro colocado, com 42 pontos. A equipe de Anfield joga no domingo, contra o Brentford, e pode diminuir a distância para o líder em caso de vitória, mas a diferença ainda será considerável, de 12 pontos.



O time de Manchester dominou a partida no primeiro tempo e criou boas chances, a melhor delas em uma finalização de Grealish, que parou em uma boa defesa do goleiro Kepa. O Chelsea, por sua vez, sofreu tanto na defesa quanto no ataque, não à toa terminou o primeiro tempo sem nenhum chute a gol e com pouco mais de 30% de posse de bola.



O jejum de finalizações terminou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Lukaku chutou colocado e viu Ederson, goleiro da seleção brasileira, espalmar bonito para evitar que a rede balançasse. Depois disso, contudo, o domínio do City voltou Então, aos 23 minutos, De Bruyne recebeu pela esquerda, partiu em velocidade pelo meio, deixando Kanté para trás, e bateu de chapa ao se aproximar da área, marcando um belo gol.



O Manchester City volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Southampton, no St. Mary's Stadium, a partir das 14h30, pela 23ª rodada do Inglês. No dia seguinte, o Chelsea recebe o Tottenham no Stamford Bridge, às 13h30.